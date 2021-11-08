Пополневшая Бузова в изумрудном мини-платье и на каблуках блеснула мощными икрами в Милане

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Если раньше она редко позволяла себе отдыхать, то теперь телеведущая регулярно устраивает себе мини-отпуска. Минувшим летом она постоянно совершала поездки.

И во время отдыха в Италии поправилась, что в итоге не стала скрывать. Несмотря на то что артистка занимается танцами на пилоне, она пока не вернулась в форму.

Ольга предпочитает носить женственные наряды. Недавно она смутила публику, появившись в театре без нижнего белья. А в Париже телеведущая позволила себе в мини и ботфортах отправиться в ресторан. Теперь блондинка приехала в Милан.

В первый же вечер она нарядилась, чтобы повеселиться с подругами в одном из местных заведений. Бузова облачилась в шелковое мини-платье изумрудного цвета и шубу. Лук дополнили туфли на каблуке.

Сначала звезда продефилировала на улице. Наряд едва прикрыл ее прелести. При этом она обнажила длинные ноги. До поздней ночи Ольга веселилась в компании друзей. Она успевала делать пикантные фото.

Поклонники посчитали, что это не самый удачный лук. Другие обратили внимание на изъяны ее фигуры. «Где тут красота? Сама посредственность!», «Макияж старит», «Опять едва прикрыла орех», «Так поправилась! Мощные икры», «Спасибо, что в трусиках», «Оля, одеваться научись уже нормально», «Немного вульгарно», «Оля, ноги такие мощные стали», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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