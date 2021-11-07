«Самая лучшая фигура»: Клава Кока в купальнике цвета ночи с пестрой рубашкой оголилась в Дубае

Некоторым поклонникам кажется, что артистка отдыхает в Арабских Эмиратах в компании Егора Крида.

Исполнительница Клава Кока опубликовала на личной странице в Instagram снимок в черном купальнике и розовых резиновых тапочках.

Клава блеснула точеной фигуркой в лифе, который застегивался спереди при помощи серебристой пряжки. Покатые бедра Кока эффектно преподнесла в трусиках цвета ночи.

Загорелая и счастливая певица также накинула пеструю рубашку. Она перекликалась с резиновыми шлепками цвета фуксии.

Клава Кока с распростертыми руками прошлась по дорожкам среди пальм в Дубае. А фолловеры знаменитости почувствовали жаркую атмосферу через фото.

«Самая лучшая фигура», «Кажется, даже в холодной Москве стало жарко», «Солнце печет прямо через эту фотку», «Самая идеальная», «Ну какая! Наконец-то отдыхаешь», «Шедевр на миллион», «Какая красивая, Боже мой», «Богиня», – написали восторженные поклонники певицы с розовыми волосами.

Напомним, ранее Клава Кока пришла на вручении премии в ажурных чулках и очень коротком платье. Исполнительницу признали одной из самых стильных артистов российского шоу-бизнеса.

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