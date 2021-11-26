«В прорези грудь болтается»: пассия Тимати схватилась за ягодицы, забыв про голые «вершинки»

19-летняя киевлянка Саша Дони сама отрезала рукава у футболки да так, что прореха едва скрывала ее наливные прелести.

Саша Дони поэкспериментировала с дизайном своей одежды, решив отрезать рукава у футболки да так, что в прорехе случайно засветила свой крепкий бюст. Может, на это и был расчет? 19-летняя киевлянка знает, как подогреть к себе интерес публики.

Так, красавица-блондинка уже баловала фанатов пикантными кадрами на баскетбольном поле. Пассия рэпера Тимати встала в стойку на руках, раскинув ноги в шпагате на весу. В такой позе Дони блеснула эффектной растяжкой, которой позавидовала бы и Анастасия Волочкова.

Позируя на курорте, Саша прикрыла ладошкой свои ягодицы, не став при этом прятать сочный бюст, который выглядывал из прорези майки. Дони к тому же примерила микрошорты, сверкнув своими упругими бедрами.

«Свои же ягодицы сжала ладошкой!!», «Груди вскачь пошли», «Что за майка такая? В прорези грудь болтается», «Шорты как для стриптиза», «Весь наряд в каких-то дырах!! Все, что могла, показала», «Майка не по размеру?? Под мышкой целый туннель, аж грудь выглядывает», — написали фолловеры.

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