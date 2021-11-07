«Круто смотрится»: Боня засняла, как девятилетняя дочка ходит по дому в ее ботильонах

Бывшая участница телестройки была удивлена, когда Анджелина стянула с ее обувь.

Виктория Боня является бывшей участницы «Дома-2». Она уже давно стала бьюти-блогером и бизнесвумен. Боня уже давно живет в Монако. Она мечтает о большой семье, но у нее подрастает одна дочка Анджелина Летиция.

Светская львица родила ее от миллионера Алекса Смерфита. Влюбленные давно расстались, но поддерживают дружеские отношения. Все свободное время звезда посвящает наследнице.

Обычно Боня редко показывает дочку. Но недавно она сыграла с ней в шашки, а потом они вместе готовили ужин. Светская львица давно приучает девочку к готовке.

Порой они вместе делают блинчики. В свои девять лет Анджелина уже интересуется модой. На этот раз ей приглянулись новые ботильоны на шпильке своей мамы. Она стянула их с мамы, когда Виктория пришла домой.

«Ну все! Держитесь мои туфли, сапоги и ботинки», — отметила светская львица. «Ну ка покажи! Что это за ковыляния? Как будто у тебя нога не своя. Тебе с этим образом очень крутой! Очень круто смотрится, шикарно! Анджелина выпрямляй колени, как тебя мама учила!» — сказала она, наблюдая за дочкой.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие подчеркнули, что девочка растет копией мамы. «Ну какая красавица», «Вся в маму», «Какая милая», «Все девочки такие», «Такие шпильки! Мама, насторожитесь», «Какая классная! Пытается ходить», «Грация мамина», — стали писать пользователи Сети.

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