Яркая и стильная: Утяшева в алом пальто и лоферах на тракторной подошве прогулялась по Мадриду

Ляйсан Утяшева является экс-гимнасткой, но уже длительное время строит карьеру на телевидении. Она счастлива в браке с Павлом Волей и растит двоих детей. Примечательно, что раньше спортсменка имела более полную фигуру, но смогла похудеть. После этого Ляйсан стала чаще экспериментировать с имиджем, а в ее гардеробе появилось больше нарядов люксовых брендов.

В этом году она начала вести шоу «Новые танцы», а также телеведущая стала брать интервью в рамках своего проекта «Дерзкая готовка». Утяшева даже во время сильной занятости находит время на путешествия. Так недавно она прогулялась по Берлину в сером пальто. Теперь звезда оказалась в Испании, где подобрала себе более яркий и стильный лук.

Для прогулки по Мадриду экс-гимнастка облачилась в алое длинное пальто и лоферы на тракторной подошве. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Светлые волосы она оставила распущенными. Несмотря на то, что в городе были зеленые лужайки, а также светило солнце, погода была уже прохладная.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Воли. Многие оценили ее осенний аутфит. «Красотка! Look огонь», «Какое красивое пальто!», «Испания и красный цвет — идеально», «Какая вы стиляга», «Утяшева, вы меня впечатлили», «Это один из самых удачных нарядов», «Безумно хороша», «Сколько у вас верхней одежды? Это третье пальто за сезон», — стали писать пользователи Сети.

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