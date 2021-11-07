Была пухленькой и с щечками: Алсу показала, как преобразилась за 25 лет

Певица без стеснения опубликовала архивные фото. Оказалось, что она не всегда была такой стройной, как теперь.

Алсу является популярной исполнительницей. Она стала известна в юном возрасте. Уже в 17 лет певица поехала на «Евровидение».

Со временем она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова и родила троих детей. теперь артистка заботится о Микелле, Сафине и Рафаэле. При этом она строит карьеру и следит за внешностью. В 38 лет звезда может похвастаться стройной фигурой.

Обычно поклонники восхищаются ее чувством стиля и моложавым видом. Накануне Алсу пообщалась с фанатами и ответила на их вопросы. Она без стеснения показала архивные фото, на которой ей всего 1 лет. Певица тогда была полнее и имела пухлые щеки. Также она показала свой натуральный цвет волос. За время карьеры ей не раз приходилось красится, но она имеет темные локоны.

С тех пор прошло 25 лет. Алсу поделилась видео, сделанным недавно на съемках шоу «Дуэты». Она дефилировала в мерцающем платье. Поклонники смогли сравнить, как она выглядела раньше и сейчас. Многие отметили, что в детстве певица была очень милой, а потом стала настоящей красоткой.

«Какая вы классная», «Такая чудесный ребенок», «Кто знал, что вы станете такой роскошной женщиной и мамой», «Алсу, вы всегда были хорошенькой», «Очень милая девочка», «Какие классные фото! Вы такой милый пухлик», «Все дети такие», «Вы с годами только краше становитесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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