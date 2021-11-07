Красота в простоте: Водянова в льняном платье макси и жилетке повеселилась с друзьями

Модель проводит осенние дни на Ближнем Востоке. Она отметилась у Персидского залива в пустыне.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она одна из самых известных российских топ-моделей. Не раз звезда проводила время в Москве с детьми от первого брака Лукасом, Невой и Виктором. Также с мужем Антуаном Арно она воспитывает сыновей Максима и Романа, но их пара показывает редко. Этой осенью Наталья успела поработать на Неделе моды, а потом гуляла с детьми и устраивала романтические вечера для супруга.

А вот в ноябре Водянова приехала в Катар. У нее было для этого несколько поводов. Она смогла посетить Fashion Trust Arabia, где встретила коллег. Потом модель насладилась презентацией сына Лукаса и отправилась на выставку Dior. Каждый раз она появлялась на публике в новых нарядах. Платье в пол серого цвета — стало одним из самых ярких луков.

Свободное время Наталья провела с друзьями. Они собрались в пустыне у Персидского залива. Сначала модель отметилась в костюме и панаме. А потом она стала многодетная мама облачилась в льняное платье в пол с вышивкой и пышными рукавами. Жилетка на завязках дополнила образ. Водянова в прыжке позировала с друзьями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда подиумов. Многие отметили, что этот образ ей идет. «Какая красивая», «Очень выделяетесь», «Вашей грации не отнять», «Просто прелесть! Платье очень нежное», «Вы даже оделись в русском стиле! Это так красиво», «У вас такая увлекательная поездка», «Столько счастья на лице», «Наряд бесподобный», — стали писать пользователи Сети.

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