«Орех стал квадратным»: Волочкова в мини-бикини встала на четвереньки, засветив «поплавок»

Анастасия Волочкова построила карьеру балерины. Она стала одной из самых известных персон в стране не только благодаря своим выступлениям, но и умению оказываться в центре скандалов.

Танцовщица часто привлекает к себе внимание пикантными нарядами. Более того, у артистки бурная личная жизнь. Не так давно она представила публике нового возлюбленного, но в отпуск звезда уехала одна.

Вот уже несколько дней Волочкова отдыхает в Турции. Она с первых дней пребывания на курорте позировала купальнике. При этом балерина демонстрировала фирменный шпагат. Вновь артистку не раз критиковали за откровенные кадры. Накануне она засветила грудь в прозрачном лифе. А теперь Анастасия устроила фотосессию в ультрамариновом купальнике. Она сначала оголила натруженные ступни, которые обклеила пластырем.

На другом фото балерина встала на четвереньки. Она обнажила ягодицы и свой роскошный бюст. Лиф из треугольников едва прикрыл ее прелести. Но поклонники подвергли звезду критики. Многие заметили следы фотошопа. Они посчитали, что артистка испортила фигуру с помощью фоторедактора.

«Королевский синий вам очень идет», «Богиня фотошопа», «Мне одной кажется, что здесь сильно переборщили с фотошопом», «Орех стал квадратным», «Грудь налилась, а орех — сдулся», «Ну смешно», «Настя, что произошло?», «Настя, почему у вас бампер под прямым углом, как у меня колено?», «А декольте перепудрила фотошопом», — прокомментировали пост подписчики.

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