«В голове не укладывается»: Мария Горбань в спортивном бикини взбудоражила идеально кукольным телом

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась фотография знаменитости на белом песке. Телеэкранная жена Дмитрия Нагиева сразила стройной фигуркой в купальнике.

Мария выгнула изящную спинку в спортивном бикини. Фолловеры буквально пооткрывали рты от вида идеального тела Горбань. Фанаты не могли поверить, что можно так выглядеть после родов.

«Мария, пожалуйста, пишите о том, как вы так быстро пришли в прекрасную форму после родов. Мы в восторге и тоже так хотим!», «Ну это же идеал ведь, Кирилл фартовый», «Барби», «Безупречная Машуля», «Маша, какая же вы очаровательная», «Вау, у меня прям в голове не укладывается, что возможно быть такой подтянутой через пару месяцев после родов», – восхитились Марией поклонники.

Напомним, ранее Мария Горбань похвасталась образом с высокой прической и красным плащом. При этом актриса забыла прикрыть паховую область, выбрав очень короткую блузку и тесные брюки.

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