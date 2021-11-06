Элегантность и красота: Лопырева в платье-бюстье с разрезом сразила гостей на вечеринке в Дубае

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она в свое время встречалась с Николаем Басковым, но несколько лет назад блондинка родила сына от бизнесмена Игоря Булатова. После этого она стала реже приезжать в Россию, предпочитая проводить время в Дубае. Не так давно модель снова приехала в ОАЭ. Там она проводит время с друзьями и регулярно выходит в свет.

На днях Виктория устроила фотосессию на яхте. Она облачилась в топ и мини-юбку цвета сочной травы. А вот для вечеринки в центре Дубая модель выбрала вечерний лук. Накануне в черном платье-бюстье и босоножках на шпильке посетила мероприятие Bigart festival. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и позволил блеснуть изящными загорелыми бедрами. Лопырева танцевала под песни Ани Лорак и Григория Лепса.

«Прошлой ночью было здорово! Люди и бриллианты от Chopard сияли на фестивале Bigart», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит виктория. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица ночи», «Вика, какие украшения у вас», «Действительно сногсшибательно», «Вам идет загар», «Шикарная фигура у вас», «Обожаю этот стиль», «Шикарная леди», «Какая у вас точеная фигурка», «Это твой стиль», «Ноги безупречные», — прокомментировали пост подписчики.

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