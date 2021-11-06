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Свободу бюсту! Дарья Пынзарь прогнула спинку, вывалив наружу сочную грудь

Телеведущая показала свои сильные стороны.

Свободу бюсту! Дарья Пынзарь прогнула спинку, вывалив наружу сочную грудь
Дарья Пынзарь. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

В одной из последних публикаций личного микроблога звезды шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь появилась фотография с морского побережья. Примечательно, что под снимком в соблазнительном пляжном наряде знаменитость разместила стихотворение собственного сочинения.

Дарья решила доказать завистникам, что природа одарила ее не только пышными формами, но и талантом поэта.

«Все лица разные у нас и души и таланты.
Одни стесняются того, что есть.
Стыдливо прячут, рвут украдкой, жгут безбожно,
И стыдно им, коль кто заметит свет их душ.
Другим не стыдно показать опустошения,
И тычут им и вынудят смотреть, побольше хлопать, восхищаться…
…И то, и то я презираю…
…И то, и то в себе я часто замечаю…», – написала Дарья.

Пынзарь отметила, что давно уже ничего не писала. Потому что стыдилась своего творчества. Но вот теперь знаменитость готова экспериментировать и пробовать новое.

Также Дарья поделилась снимком в морковном бикини.

Дарья Пынзарь. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86
Дарья Пынзарь в бикини. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

Напомним, ранее Дарья Пынзарь высоко задрала ножки на турецком пляже. Знаменитость показала свою растяжку, засветив упругие бедра.

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