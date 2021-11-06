«Вызываешь пожар»: Анна Калашникова оголила сочные груди в лазурном бикини с туникой

Модель позировала в пляжном образе, добавив к нему очки с розовыми стеклами и серьги в виде сердец.

В последних публикациях личного микроблога Анны Калашниковой появилась фотография знаменитости в купальнике цвета морской волны.

Телеведущая поднесла ручку с серебристыми часами к пухлым губкам. Анна скрыла выразительные глаза за розовыми очками. Однако артистка не утаила стройное тело в тунике.

Калашникова надела узкий бикини с узорами. Цвет морской волны красиво смотрелся на загорелой коже блондинки. Поверх купальника Анна накинула тунику в цвет.

Завершили образ Калашниковой массивные серьги.

«Хороша, вызываешь пожар», «У вас шикарная фигура», «Купальник просто бомба! И очень подчеркивает вашу красоту!», «Роскошно выглядите, этот цвет вам очень идет. Вы такая нежная и милая», «Шикарный купальник, цвет и образ огонь», «Купальник прекрасный, вам очень идет», «Сногсшибательная фигурка», – написали взбудораженные поклонники Анны.

Напомним, ранее Анна Калашникова подчеркнула упругую грудь и тонкую талию платьем темно-синего цвета с сеткой на зоне декольте. Стилист рассказала о плюсах и минусах яркого образа заменимости.

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