«Такая воздушная и нежная»: Юлия Паршута засветила стройные ножки в мини-платье

Артистка Юлия Паршута разместила на личной странице в Instagram видео с отдыха на яхте. Знаменитость надела слишком короткое платье и показала «запретную» зону длинных ножек.

Юлия выбрала для морской прогулки белоснежное платье с рукавами-буфами и глубокой зоной декольте. Паршута украсила тонкую шею аккуратной цепочкой с подвеской.

Артистка засветила «ложбинку греха», пока танцевала под свой новый трек. Слушателей Юлия привлекла роскошным пением.

«Почему я забыла всех певиц, которые нравились, и теперь слушаю только Паршуту, почему раньше не замечала? Супер, зажглась звезда, все другие потухли», – восхитилась пением Юлии одна из поклонниц.

Остальные фолловеры остались в восторге от фигуры исполнительницы. Подписчики Паршуты написали комплименты исполнительнице:

«Ну, красиво же получилось!», «Такая воздушная и нежная», «Какая вы стройная! В чем ваш секрет?», «Какие ножки!», «Ах, Юлия, платье восторг!», «До чего красивая певица!», «Образ получился просто волшебным! Богиня».

Напомним, ранее Юлия Паршута получила признание в любви от Тимура Батрутдинова.

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