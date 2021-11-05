«Утро на океане»: Юлия Пересильд в соблазнительном купальнике раскинулась на воде

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов. Первые в космосе» Юлия Пересильд продемонстрировала роскошный завтрак на Мальдивских островах. Примечательно, что знаменитость засветила упругий бюст на утренней трапезе.

Юлия позировала в ярко-голубой воде, раскинувшись на спине. Пересильд искренне улыбалась на «райских островах».

Артистка выбрала бирюзовый монокини с акцентом на упругую грудь. Стройная знаменитость похвасталась пышным бюстом. Юлия плавала в сексуальном наряде с завтраком на деревянном подносе в виде сердца.

Пересильд показала изысканные блюда и красивую сервировку на завтраке.

«Завтрак на воде. Вообще утро на океане… Безумные запахи тропических трав… Птицы… Неизведанные звуки. И способность полностью раствориться в этой красоте. Как же красива наша планета. Как богата и неизведанна», – отметила Юлия.

Напомним, ранее Юлия Пересильд похвасталась изящной фигурой в монокини. Артистка позировала с надувным крокодилом. Поклонники актрисы, побывавшей в космосе, восхитились стройными бедрами и плоским животиком знаменитости.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.