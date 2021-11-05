«Супер-секси!»: Волочкова в розовом бикини не смогла скрыть выдающийся бюст

Среди последних снимков личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появились кадры с отдыха. Знаменитость облачилась в узкий бикини цвета «взбесившейся Барби».
Волочкова скрыла глаза за солнечными очками с оправой «кошачий глаз». К ним Анастасия надела лиф, из которого «выпрыгивала» сочная грудь. Балерина засветила «лисьи носики« сквозь тонкую ткань купальника с блестками.
Волочкова слегка приоткрыла рельефные ножки, засветив полоску узких трусиков. Фолловеры Анастасии остались в восторге от фигуры балерины. Они оставили море комплиментов в комментариях под свежим фото.
«Настенька, какая вы красивая. Купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарные, длинные ноги!», «Шикарная фигура», «Супер-секси», «Настя красотка! Молодец! Веселая! Позитивная!» – написали взбудораженные поклонники балерины.
Напомни, ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала идеальную растяжку, сидя на шпагате. Знаменитость в апельсиновом бикини раскинула ноги в сторону. При этом артистка расположилась на прозрачном балконе. Казалось, что Анастасия парит в воздухе.
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