«Супер-секси!»: Волочкова в розовом бикини не смогла скрыть выдающийся бюст

Среди последних снимков личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появились кадры с отдыха. Знаменитость облачилась в узкий бикини цвета «взбесившейся Барби».

Волочкова скрыла глаза за солнечными очками с оправой «кошачий глаз». К ним Анастасия надела лиф, из которого «выпрыгивала» сочная грудь. Балерина засветила «лисьи носики« сквозь тонкую ткань купальника с блестками.

Волочкова слегка приоткрыла рельефные ножки, засветив полоску узких трусиков. Фолловеры Анастасии остались в восторге от фигуры балерины. Они оставили море комплиментов в комментариях под свежим фото.

«Настенька, какая вы красивая. Купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарные, длинные ноги!», «Шикарная фигура», «Супер-секси», «Настя красотка! Молодец! Веселая! Позитивная!» – написали взбудораженные поклонники балерины.

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Напомни, ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала идеальную растяжку, сидя на шпагате. Знаменитость в апельсиновом бикини раскинула ноги в сторону. При этом артистка расположилась на прозрачном балконе. Казалось, что Анастасия парит в воздухе.

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