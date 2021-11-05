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«Супер-секси!»: Волочкова в розовом бикини не смогла скрыть выдающийся бюст

Балерина похвастлась подтянутой фигурой в откровенном образе.

«Супер-секси!»: Волочкова в розовом бикини не смогла скрыть выдающийся бюст
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Среди последних снимков личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появились кадры с отдыха. Знаменитость облачилась в узкий бикини цвета «взбесившейся Барби».

Волочкова скрыла глаза за солнечными очками с оправой «кошачий глаз». К ним Анастасия надела лиф, из которого «выпрыгивала» сочная грудь. Балерина засветила «лисьи носики« сквозь тонкую ткань купальника с блестками.

Волочкова слегка приоткрыла рельефные ножки, засветив полоску узких трусиков. Фолловеры Анастасии остались в восторге от фигуры балерины. Они оставили море комплиментов в комментариях под свежим фото.

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова в бикини. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Настенька, какая вы красивая. Купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарные,  длинные ноги!», «Шикарная фигура», «Супер-секси», «Настя красотка! Молодец! Веселая! Позитивная!» – написали взбудораженные поклонники балерины.

Напомни, ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала идеальную растяжку, сидя на шпагате. Знаменитость в апельсиновом бикини раскинула ноги в сторону. При этом артистка расположилась на прозрачном балконе. Казалось, что Анастасия парит в воздухе.

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