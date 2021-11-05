«Молоды душой»: Сергей Ершов из «Уральских пельменей» показал, как выглядит его красавица-жена

От Татьяны у юмориста двое детей – сыновья Захар и Назар.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Ершов в Instagram разместил редкие кадры со своей красавицей-женой Татьяной. Причем он показал, как она выглядели в начале их отношений в 1994 году и сейчас — спустя много лет. Пара отпраздновала 27 лет совместной жизни — свадьбу Красного Дерева.

«Молоды душой». Сергей Ершов

«Гордимся такими парами, которые любят и уважают друг друга», «Поздравляем с днем рождения вашей семьи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Ершов крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что от первой жены у него есть дочь Екатерина. От Татьяны, с которой он так долго счастлив в браке, сыновья Захар и Назар.

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