«Наела орешек»: Бузова в розовом боди и на каблуках показала свои лучшие изгибы

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Она уже проявила себя в разных сферах. Телеведущая не скрывает, что ее часто критикуют, но с каждым годом она все спокойнее относится к хейтерам.

Так как артистке нравится быть в центре внимания, то к своим нарядам она относится с особым трепетом. Для красных дорожек звезды заранее выбирает образы, чтобы всех впечатлить.

В последнее время Ольга часто ездит на съемки. Она не перестает хвастаться своими нарядами. На этот раз телеведущая решила похвастаться пикантным и ярким образом. Она продефилировала в розовом боди и босоножках на каблуке.

Ее длинные локоны были собраны в хвост. Бузова показала стройные ноги, а также повернулась спиной к камере. Образ позволил ей подчеркнуть все ее изгибы фигуры. Ранее она назвала их «лучшими изгибами».

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие вновь заметили, что она пополнела. Минувшим летом Ольга часто лакомилась драниками на съемках и потом призналась, что набрала вес.

«Оля, ну это идеальные формы», «Наела орешек», «Гладкую ракушку-то прикрой», «И все пустили слюни», «Какая ты роскошная леди», «Какой у тебя наряд», «Барби ожила», «Это кукла для взрослых?», «Какой пикантный лучок», «Кого окучиваешь?», «Вид соблазна», — прокомментировали кадры пользователей Сети.

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