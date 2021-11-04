Красота в простоте: экс-жена Эмина в белом мини-платье и рубашке оверсайз отметилась на отдыхе

Алена Гаврилова является королевой красоты из Мордовии. Несколько лет она состояла в браке с Эмином Агаларовым. Они расстались год назад. Печальной новостью певец поделился в разгар пандемии. Раскрывать причины такого решения он не стал. У бывших супругов есть дочка Афина. Артист с радостью заботится о детях от первого брака, а также навещает и младшую наследницу.

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В окружении Эмина рассказывали, что он подарил бывшей жене дом, чтобы реже с ней видеться. Но в этом году он с теплотой поздравил ее с днем рождения. А потом певец оказался у озера Комо, когда там также отдыхала Алена. Теперь поклонники надеются, что они могут воссоединиться. Этой осенью модель уже проводила время в Италии. Каждый раз она наряжалась, демонстрируя свой стиль.

А 4 ноября Гаврилова поделилась новыми фото. На этот раз она позировала на фоне пальм в белом мини-платье и кремовой рубашке оверсайз. Наряд подчеркнул ее стройность.

«Солнечный ноябрь», — написала она.

В это время Эмин проводит время с дочкой в Дубае. Поэтому поклонники заподозрили, что и Алена Приехала в ОАЭ. Многие одарили ее комплиментами. «Что за тростинка?», «Алена, вы красотка», «Ален, впервые вижу тебя не в oversize! Так держать», «Алена снова вместе с Эмином?», «Какая красотка!» — прокомментировали пост подписчики.

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