Роскошна и без фильтров: Оксана Самойлова показала соблазнительную фигуру без фотошопа

Жена шоумена Джигана позировала в купальнике модного оттенка на яхте.

В последних Stories личного микроблога бизнес-леди Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стройными ногами и сочными формами в нежно-розовом купальнике.

Самойлова отдыхает с семьей на яхте. Там Оксана решила вильнуть упругими ягодицами в узких трусиках актуального цвета. Жена Джигана дополнила стринги топом без бретелей.

Самойлова засветила «лисьи носики» через тонкую ткань лифа. Модель покрутилась в сексуальном пляжном образе. При этом Самойлова не стала накладывать на ролик фильтры или обрабатывать внешность с помощью фотошопа.

Отметим, что знаменитость отказалась от использования «масок» в Instagram. Оксана, в отличие от Ольги Бузовой, решила показывать своим поклонникам себя настоящую. Самойлова призналась, что не боится демонстрировать себя с синяками под глазами и неидеальной кожей на сочных бедрах.

И фолловерам Оксаны это пришлось по вкусу.

Напомним, ранее Оксану Самойлову обвинили в плагиате. Бизнесвумен придумала новый курс по саморазвитию. Но оказалось, что подобный продукт уже существует.

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