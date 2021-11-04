Живота уже нет: Костенко показала фигуру на шестой день после третьих родов

Жена Дмитрия Тарасова призналась, что поправилась на 11 килограммов, но не ожидала, что так быстро вернется в форму.

Анастасия Костенко уже длительное время живет в браке с Дмитрием Тарасовым. Футболист раньше был женат на Ольге Бузовой. Лишь недавно в интервью он признался, что хотел детей, но у них так и не родились наследники. Однако его желание исполнила Костенко. Уже спустя несколько месяцев после свадьбы она родила дочку Милану, а спустя два года у них появилась вторая дочка Ева.

Примечательно, что от первого брака с Оксаной Пономаренко у него есть дочка Ангелина. Не удивительно, что он мечтал о сыне. И в этом году Костенко объявила о третьей беременности. Как и раньше футболист присутствовал на родах. Радостное событие произошло 29 октября. Наследника пара назвала Алексей. Спустя несколько дней спортсмен забрал жену и малыша домой.

4 ноября Анастасия засняла кроху в коконе-люльке. Примечательно, что малыш уже познакомился со своими сестрами. По слова жены Тарасова, она еще приходит в себя после произошедшего.

Костенко призналась, что за время беременности набрала 11 килограммов. При этом спустя шесть дней после родов она показала свою фигуру. Молодая мама поднала футболку и показала почти плоский живот.

«Думала, если честно, что будет намного хуже. +10 очков к настроению», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красотка», «Ох, а так можно было?», «Вы такая стройная! бесподобно», «Как? Такая стройная!», «Ты прелесть», «Фигурка просто отпад», «Лучше, чем у меня сейчас», — стали писать пользователи Сети.

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