«Ночь была веселой»: беременная Нюша в откровенном наряде блеснула бюстом на вечеринке

Нюша уже давно выступает на сцене. Она строит карьеру певицы с юных лет, поэтому поклонники наблюдали за тем, как звезда взрослела. Она вышла замуж за Игоря Сивова и уже воспитывает дочку Симбу. Артистка продолжает выпускать хиты, но в этом году она сделала паузу. Она объявила, что снова беременна! И если летом Нюша еще давала концерты, то теперь отдыхает с семьей в Дубае.

Вот уже несколько недель певица делится кадрами, на которых то гуляет по побережью с дочкой, то посещает вечеринки и светские рауты. Каждый раз она продумывает свои образы. Примечательно, что артистка находится уже на последних сроках беременности, но это не мешает ей носить каблуки и веселится с друзьями. Накануне она отправилась на концерт в рамках фестиваля, где выступила Кети Топурия.

Для появления на публике Нюша выбрала топ и стрейчевую юбку миди. Наряд подчеркнул не только ее округлившийся живот, но и пышный бюст. Образ дополнили босоножки на каблуке. Певица запечатлелась с мужем.

«Прошлая ночь была веселой», — написала она.

А вот Сивов заснял на камеру, как его жена сидит на стуле и танцует. Она грациозно позировала, демонстрируя стройные ноги. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А также комплиментом ее одарила подруга.

«Какие красивые! Нюша, какая красивая! Вот так надо выглядеть на 8-м месяце беременности!» — заявила Мария Брюс.

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