«Боже мой! Какая фигурка»: Анна Хилькевич в «голом» купальнике взбудоражила поклонников

Анна Хилькевич полюбилась зрителям давно. Ее прославила роль в сериале «Универ». Ее также можно увидеть в фильмах «Елки-2», «Звоните ДиКаприо». Стройная блондинка также занимается своим бизнесом. Она успевает воспитывать двоих детей и при этом строить карьеру. В последнее время актриса часто участвует в телевизионных шоу. Она отметилась в проекте «Звезды в Африке».

А вот осенью Анна решила устроить себе отпуск. Она улетела вместе с семьей в Дубай. Уже несколько дней актриса загорает и купается в бассейне. А накануне она сводила дочек Арианну и Марию в аквапарк. Хилькевич решила устроить фотосессию на фоне плавающих в аквариуме рыб. Она предстала в нюдовом купальнике. Наряд слился с кожей звезды. Она показала стройные ноги и изящные бедра.

«Ох, уж эти рыбки, заставили меня сделать фото в купальнике. День в аквапарке — дети счастливы», — похвасталась Анна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие удивились выбору купальники, так как он выглядел провокационно. «Какая хорошенькая», «Ну тебе больше двадцати не дашь», «Боже мой! Какая фигурка», «Бедра — огонь», «Просто шикарная», «Купальник очень смелый для аквапарка», — стали писать пользователи Сети.

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