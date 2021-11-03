Настоящая леди: Федорова в пудровом костюме с узкими брюками предстала на террасе в Сочи

Оксана Федорова является победительницей конкурсов красоты. В 2002 году она покорила публику и стала обладательницей титула «Мисс Вселенная», но носила его недолго. Но даже почти 20 лет спустя Федорова получает комплименты, когда появляется на светских мероприятиях и красных дорожках. Она участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия, даже балы.

Зачастую Оксана путешествует. Этой осенью она приехала в Сочи. Телеведущая устроила фотосессию в доме с бассейном и террасой с видом на море. Сначала она предстала в белоснежном наряде с пальто. А потом Федорова стала дефилировать в пудровом костюме с узкими брюками. Наряд с широким белым поясом дополнили-туфли лодочки. Она грациозно позировала во время променада.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 43-летняя мама двоих детей. Многие отметили, что образ подчеркнул ее стройные ноги и талию.

«Ну какая красотка», «Время идет, а вы не меняетесь», «Таких ног нет ни у кого», «Просто бесподобна», «Идеальный лук», «Такая стать в вас и даже царственность», «Очень женственно», «Какой костюм, вы просто великолепны! Оксана», «Вами хочется любоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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