«Пантера в действии»: Мирослава Карпович в косухе и сапогах на шпильке обнажила точеные формы

Мирослава Карпович является актрисой. Зрители полюбили ее за роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», но потом она решила также стать моделью. Теперь ее редко можно увидеть в кино, зато актриса играет в театре и регулярно участвует в фотосессиях.

Во время работы она и познакомилась с Павлом Прилучным. Год назад он расстался с Агатой Муцениеце, а уже спустя несколько месяцев его заметили на отдыхе с Мирославой.

До сих пор они предпочитает не говорит о личной жизни. Звезда «Папиных дочек» рассказывает лишь об успехах в работе. А теперь Карпович поделилась кадрыми с новой фотосессии.

Обычно она предстает на публике в романтических луках. Но для съемки актриса облачилась в кожаное боди и косуху. Наряд total black дополнили сапоги на шпильке. Она принимала разные позы, демонстрируя длинные ноги и упругие бедра.

Потом Мирослава сменила наряд на коданый комбинезон. Дерзкий аутфит смотрелся непривычно. Но поклонники осыпали звезду комплиментами.

«Ну, круто же! Образ и исполнение отличное, разная», «Как вам идет стрижка!», «Девушка мечты», «Ну просто красота неземная!», «Пантера в действии», «А Паша оценил?», «Ноги шикарные», «Непривычный образ! Но вам все идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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