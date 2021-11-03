Поддержка во всем: Навка в черной жилетке с мехом запечатлелась с дочкой после соревнований

Спортсменка переживает за наследницу, которая заняла не первое, а третье место на соревнованиях по фигурному катанию.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. В ее копилке множество наград. Она теперь тренирует юных спортсменов и создает ледовые представления. Ее дочка Надежда, которая в этом году пошла в первый класс, тоже занимается фигурным катанием. Она уже не раз занимала первые места на соревнованиях.

Мама всегда продумывает ее костюмы. Но недавно Навка расстроилась, так как ее дочке занизили оценки из-за платья и выбранной музыки для выступления.

Но спортсменка знает, что ребенку важна поддержка. Она хвалит ее за старания. Маленькая Надя заняла третье место. Татьяна пришла, чтобы ее поддержать. На ледовой арене она предстала в узких брюках и бордовом свитере с крупным воротником. Черная жилетка с мехом дополнили образ. Чемпионка обнимала юных фигуристок и свою наследницу.

Многие поклонники поддержали девочку. Друзья Навки также написали ей много теплых слов. «Наша умница и трудяга. А какие вращения классные у Нади», — отметила Анна Семенович.

«Очень красивое платье у Надюши», «Какая вы замечательная мама, всегда рядом с ней, всегда поддерживаете», «Надя прекрасна!», «Красивая Надюша, красивое платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что также фигурным катанием занимается сын Евгения Плющенко Александр. Он также не раз участвовал в соревнованиях.

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