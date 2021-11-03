Бузова в «зеркальном» мини-платье и серебристых сапогах засветила внушительный «поплавок»

Ольга Бузова уже давно строит карьеру телеведущей. Она не скрывает, что порой сталкивается с хейтерами. Артистка уже пять лет поет и собирается презентовать новый альбом. Ольга старается удивлять публику, поэтому регулярно экспериментирует с образами и порой участвует в новых проектах.

Она не боится выглядеть ярко и необычно. Недавно звезда удивила публику, когда вышла в свет без нижнего белья.

Теперь Бузова продолжает ездит на съемки и порой делится новыми роликами. На этот раз она запечатлела себя в новом образе. Телеведущая облачилась в зеркальное мини-платье и серебристые сапоги-гармошки на шпильке, высокий хвост и макияж в серых тонах дополнили ее лук. Ольга решила покрасоваться на камеру. Наряд облегал ее пополневшую фигуру. Она не смогла скрыть изъяны фигуры от фанатов.

Поклонники стали активно обсуждать лук звезды и назвали ее космическим. Многие одарили ее комплиментами. А некоторые решили подвергнуть ее критике.

«Ну такая милая», «Это очень крутой образ», «Какие ноги», «Ну свой поплавок прикрой уже», «Очень красивая», «Животик какой», «Поправилась так сильно», «Оля, такие мощные бедра», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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