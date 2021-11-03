«Обладает потрясающем вкусом»: Водянова предстала в модном пальто и сапогах на шпильке

Наталья Водянова уже давно стала мировой знаменитостью. Она топ-модель, которую будет рад видеть любой дизайнер на своих показах. И если раньше карьера манекенщиц быстро заканчивалась, то Наталья и в 39 лет продолжает работать. При этом она построила карьеру и смогла стать многодетной мамой. Модель уже воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву, Виктора, Максима и Романа.

больше по теме Хозяин в кресле: Водянова запечатлела Арно в украшенном к празднику особняке в Париже Модель устроила романтичный вечер с мужем дома.

Этой осенью Водянова часто уделяет время наследникам. Она успела с ним погулять на природе и сводить их в Диснейленд. А вот накануне модель с единственной дочкой отметилась на шопинге. Они решили закупить в бутике Loro Piana. Наталья предстала в пальто изумрудного цвета и сапогах на шпильке. А вот у ее дочки был пуховик и модные ботинки с круглым мысом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие одарили ее комплиментами. А вот для портала Teleprogramma.pro персональный стилист Алина Берри.

«Наталья Водянова обладает потрясающем вкусом, не даром столько лет она работала с самими известными домами мод. Этот образ создан на стыке двух современных стилей: минимализма и элеганта. Одновременно лаконичный и стильный, но не пресный благодаря роскошному изумрудному цвету. Это подсказка для тех, кто хочет уйти от шутки „про Камаз бежевых пальто“. А завершают образ сапоги с аккуратным круглым носком на каблуке. Для меня это идеальный образ как на каждый день так и на выход! Главное взять соответствующую сумку», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как: школа образных решений IDEA CLASS, fashion styling Гала Борзова, 2021 Fashion академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом 5 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.