Сидеть дома? Нет, не слышали!: пока в России зашкаливают цифры по ковиду, артисты летают на моря

Волочкова, Семенович, Кошкина и другие знаменитости предпочли воспользоваться нерабочими днями, как отпуском.

С 30 октября по 7 ноября в России ввели нерабочие дни. Отличная возможность, чтобы отправиться на отдых, рассудили многие и устремились на море. И хотя изначально каникулы вводили вовсе не для того, чтобы россияне отдохнули, но этот факт мало кого беспокоит.

Статистика заболеваемости коронавирусом растет каждый день. 1 ноября в стране был обновлен максимум смертей от ковида – за сутки погибли 1 178 человек, заболело — 39 008 человек. Такие данные сообщает Оперштаб.

Teleprogramma.pro заглянула в соцсети к знаменитостям и узнала, кто из них предпочел переждать локдаун на морском побережье.

Анастасия Волочкова, балерина

Анастасия Волочкова улетела в Турцию сразу после объявления нерабочих дней. Провела последний спектакль и отправилась на отдых.

«Состояние: море + небо + моя душа», — поделилась кадрами с моря балерина.

Ее отпуск омрачила болезнь нового возлюбленного Владимира. Но мужчина не стал удерживать блондинку возле себя и позволил ей немного отдохнуть.

«Мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль. И остался в Москве», — призналась Волочкова.

Юлия Пересильд, актриса

Юлия Пересильд отправилась на Мальдивы почти сразу после возвращения из космоса. Актриса немного уладила свои текущие дела и, по совету друзей, полетела на отдых. Компанию ей составили дочки.

«Дождь на Мальдивских островах… я обожаю летние дожди. Всегда бегаю босиком по лужам, обожаю мокрые от дождя волосы , лицо, одежду… здесь дождь просто подарок», — рассказала актриса.

Анна Семенович, певица

Она отправилась в Египет в последний день октября.

«С наслаждением удалюсь в отпуск! Я всегда говорю — себя надо баловать, любить и ублажать», — рассудила певица и отправилась греться на морское побережье.

А всем завистникам Семенович советует прикусить язык и не писать ей гадости.

«И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги.

Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей!» — дала отпор хейтерам Семенович.

Анна Хилькевич, актриса

Она вместе с мужем, дочкой и родителями отравилась в ОАЭ. Семья отдыхает в Дубае.

«Мы приехали на отдых в этот раз с моими родителями, чтобы мы с мужем могли вдвоем побыть, но пока мы только тоскливо смотрим друг на друга на лежаках, но я не жалуюсь! Мы получаем радость от нашей веселой, неугомонной и такой родной компании! К тому же дней впереди еще достаточно», — порадовалась актриса.

Дана Борисова, телеведущая

Она тоже решила устроить себе мини-каникулы и пока в России введены ограничения находится в Феодосии.

Телеведущая поделилась снимками возле бассейна и причем показала себя без прикрас.

«Ох давненько я подобные фотки не выставляла. Если честно, то реально подзабыла, какие позы на таком снимке приличные, а какие уже нет», — рассудила Борисова.

Борисова показала, что у нее тоже есть проблемы с целлюлитом, так что ей близки переживания всех россиянок.

Тимати, артист

Тимати с новой возлюбленной Сашей Дони отправился на Мальдивы.

Девушка демонстрирует бесконечно длинные ноги и растяжку не хуже Волочковой, а рэпер катается на доске.

Компанию паре составила Симона Юнусова и дочка Тимати от Алены Шишковой. Пока парочка наслаждалась морем и солнцем, мать Тимура поделилась глубокомысленными постами:

«Трудно принимать действительность спокойно, без отрицательных эмоций, а главное — без оценок. Учусь этому всю жизнь, но, честно говоря, получается плохо, так как моя картина мира может вообще не совпадать с окружающими людьми…», — написала Симона.

Интересно, кто так выводит из себя знаменитую бабушку? Уж не новая ли возлюбленная сына…

Яна Кошкина, актриса

Яна Кошкина отправилась на Мальдивы. Компанию эффектной актрисе составил отец.

«Прямо сейчас улетаю в долгожданный отпуск с папой. Не знаю, чем это закончится, но обещаю снимать для вас все, что там будет происходить!» — написала она.

В первый же день отдыха девушка позволила себе на завтрак круассан и тут же пообещала, что это в последний раз.

«Давненько я булочки не трескала. Беру себя в руки, а то к концу отпуска ни одной фотки в купальнике выложить не смогу», — пошутила Яна.

Кстати, актриса добавила, что ее папа не женат. Видимо, актриса решила составить конкуренцию Розе Сябитовой за звание «Главной свахи страны».

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