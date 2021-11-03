«Мощный орех»: Боня в облегающем мини-платье сразила изящными изгибами фигуры

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом она стала телеведущей и переехала жить в Монако. Светская львица родила дочку от ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Несмотря на то, что у них не было свадьбы, они были вместе длительное время. И даже после расставания Боня живет на побережье. Она часто посещает вечеринки и другие мероприятия.

Виктория следит за фигурой, но в этом году она поправилась. Когда экс-звезда телестройки появилась на премии в Москве в лосинах, то поразила публику своими формами.

Теперь Боня устроила у себя дома примерку новых нарядов. Она облачилась в облегающее платье цвета кофе и прозрачные босоножки. Наряд подчеркнул ее пятую точку. Потом она примерила такое же платье в черном оттенке.

«Меряю платья, которые купила. Классный цвет очень. Пора ехать на море, я поняла», — отметила звезда.

Поклонники были сражены ее фигурой. Когда Виктория показала вид сзади, то засветила упругие бедра. Светскую льву осыпали комплиментами.

«Ты красотка», «Идеальные платья», «Вот это фигурка», «Мощный орех», «Ох, какая», «Виктория, вы поражаете своей красотой», «Это лучший лук», «Фигура у вас космическая», — стали писать пользователи Сети.

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