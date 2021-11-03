При муже: Топурия в эффектом платье и на шпильках блеснула пышным декольте на вечеринке

Певица принарядилась, чтобы провести вечер с Львом Деньговым на празднике.

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Уже много лет она выступает на сцене. Певица восхищает поклонников не только своим вокалом, но и яркими образами. И если год назад она носила наряды оверсайз, так как была беременна, теперь артистка подчеркивает фигуру.

Кети воспитывает дочку Оливию от первого брака и сына Адама, которого подарила Льву Деньгову.

Обычно Топурия наряжается, чтобы выступить на сцене. Недавно она подчеркнула стройные ноги, представ в мерцающем мини-платье на шоу «Дуэты». И если летом певица жаловалась, что поправилась, то теперь она демонстрирует безупречные формы. 2 ноября артистка отправилась на вечеринку в черном атласном платье в пол и на шпильках.Наряд с декольте позволил ей блеснуть роскошным бюстом.

В таком образе солистка «А’Студио» пришла с мужем на вечеринку. Кети покрасовалась на камеру в платье-бюстье с эффектным вырезом. Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит.

«Очень красивое, выразительное», «Сногсшибательная», «Кети, ты потрясающая, ты богиня, ты королева», «Вам все к лицу!», «Какая ты дива», «Просто звезда Голливуда», «Какая ты роскошная, красивая», «Это надо быть такой эффектной», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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