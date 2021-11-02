Осенний total look: Утяшева в пальто цвета «мокрый асфальт» и модных лоферах отметилась в Берлине

Телеведущая приехала в Германию. Она похвасталась своим образом в едином цвете.

Ляйсан Утяшева является популярной телеведущей. В этом году она стала вести шоу «Новые танцы». Несмотря на свою занятость, экс-гимнастка всегда находит время на семью.

Вместе с мужем Павлом Волей она воспитывает двоих детей — Роберта и Софию. Также Ляйсан все чаще посещает вечеринки и светские рауты. Она похудела несколько лет назад, поэтому теперь чаще пополняет гардероб.

больше по теме В стиле француженок: Ляйсан Утяшева примерила пальто цвета апельсина и клетчатую юбку макси Телеведущая похвасталась своей обновкой.

Недавно телеведущая посетила бутик и похвасталась яркими обновками, в том числе и оранжевым пальто. Но в поездку она взяла другой комплект одежды. Накануне Утяшева прилетела в Берлин. Несмотря на дождливую погоду, ей захотелось не только погулять, но и устроить фотосессию. Она облачилась в юбку с разрезом и жилетку. Наряд в сером цвете также дополнило длинное пальто в тон. Лук завершили лоферы на толстой подошве.

«Я на сером. Буду сливаться с серым Берлином. Дождь идет стеной, солнышко не хочет выходить», — призналась звезда.

Примечательно, что такие лоферы в тренде в этом сезоне. Ксения Бородина ранее тоже отметилась в такой обуви. Жена Павла Воли устроила фотосессию на улице. Она позировала в своем монохромном образе. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Как вы стильно одеты», «Какое красивое пальто», «Какая стильная», «Лук супер, а цвет пальто — огонь», «Какой крутой комплект», «Вы все хорошеете», «Стиль супер», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.