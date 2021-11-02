«Как похудела!»: Семенович в купальнике со шнуровкой оголила «аппетитные» формы на пляже

Певица приехала отдыхать в Египет. Она поделилась редкими фото, на которых предстала в монокини.

Анна Семенович уже давно стала популярной певицей. Раньше она выступала с группой «Блестящие». Теперь Анна уже создает свои хиты. Она известна не только благодаря голосу, но и своей нестандартной фигуре.

В юности певица была фигуристкой и обладала стройностью, а потом ее формы стали более женственными. Она признавалась, что красота ей досталась от мамы. В доказательство, звезда публиковала архивные фото.

Еще недавно Анна снималась в новом клипе, а теперь приехала в Египет. Она устроила себе отдых перед скорым началом зимы. Певица приехала на курорт, где не так давно уже побывала Наталья Подольская.

Обычно артистка редко позирует в купальнике, но этот раз она устроила пляжную фотосессию. Семенович предстала в сиреневом монокини на шнуровке по бокам. Она сидела на стуле у моря, обнажив свое декольте и бедра.

«Многие хотели фото в купальнике! Вот пожалуйста, это я в полной красе», — написала звезда. «Я пойду купаться в этой прохладной , бирюзовой воде и пить коктейльчик на шезлонге», — добавила она.

По словам певицы, раньше ее часто критиковали, но теперь она не слушает хейтеров. Многие одарили комплиментами артистку. Она буквально сразила своей фигурой. «Боже, какие замечания? У вас великолепная аппетитная фигура», «Просто мечта», «Анечка, да вы красотка!», «Богиня красоты, женственности и очарования!», «Какой современный купальник!», «Как похудела!», «Вот это да!» — прокомментировали пост подписчики.

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