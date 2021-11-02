«Одарил же бог фигурой»: Брежнева в черном мини-платье без белья оголила изящные бедра

Вера Брежнева давно стала для многих секс-символом. Она не скрывает, что ей нравится внимание публики. Певица много гастролирует, но при этом каждый раз выходит на сцену в умопомрачительных нарядах.

В 39 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка не часто публикует фото в бикини, но ее наряды порой выглядят не менее пикантно.

Недавно Вера позировала в платье с прозрачной полоской. Уже тогда она показала, что порой не носит нижнее белье. Теперь певица поделилась видео, на котором танцует прямо на лужайке в Италии, где отдыхала летом.

Она предстала в черном мини-платье с открытой спиной. Жена Константина Меладзе исполнила сексуальный танец, демонстрируя изгибы фигуры без белья. Она распустила волосы и наслаждалась моментом.

«Настроение сегодня такое. Летнее, архивное», — призналась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как двигается Вера. Многие признались, что она их сразила своей красотой. Фанаты стали писать ей комплименты.

«Одарил же бог фигурой», «Покорила мужчин», «Ну лишала всех сна», «Какая чаровница», «Вера, ну у вас грация кошки», «Как это платье не уползает вверх?», «Дива такая», «Очень красивая», «Слов нет, как хороша», «Это для Костика?», «Это вдохновение для меня», «А белье не надела?», «Как ты ножками перебираешь, ох», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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