«Чем ниже, тем сочнее»: Настя Каменских в кроп-топе и лосинах подчеркнула свою «как у Ким»

Певица решила заснять на камеру, как прыгает. Она взбудоражила фанатов.

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она уже давно живет в Киеве с Потапом. Если раньше они пели дуэтом, что теперь являются мужем и женой. Певица отправилась в «сольное плавание», но вот без возлюбленного почти нигде не появляется. Недавно пара отдохнула в Дубае. Артистка продолжает радовать публику не только песнями, но и своими пикантными фото.

На съемках Настя зачастую появляется в откровенных платьях. Она обладает нестандартной фигурой, которую любит подчеркивать. На этот раз певица облачилась в кроп-топ и лосины цветы индиго. Она решила покрасоваться на камеру. Артистка подчеркнула каждый изгиб своей фигуры и обнажила живот. Каменских игриво прыгнула, а потом вильнула своей пятой точкой.

Поклонники давно привыкли к подобным роликам. Но на этот раз многих танец певицы взбудоражил. Они осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

«Ох, какие формы», «Просто стальной орешек», «Чем ниже, тем сочнее», «Пирожку тесно», «Ну очень красивая», «Фигурка настоящей женщины», «Аппетитная со всех сторон», «Вот это афедрон! Ким позаивдует», «Зачем так прыгать?», «Грудь колышется», «Ну формы богатые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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