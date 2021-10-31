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«Красота зашкаливает»: Виктория Лопырева и ее «поплавок» подпрыгивали на волнах в тугих трусиках

Модель выбрала пляжный наряд цвета электрик.

«Красота зашкаливает»: Виктория Лопырева и ее «поплавок» подпрыгивали на волнах в тугих трусиках
Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Телеведущая Виктория Лопырева разместила в личном микроблоге свежее видео с пляжа в Дубае. Знаменитость в электрически синем бикини покачалась на волнах.

Лопырева взбудоражила своих фолловеров очередным пляжным нарядом. Блондинка покрасовалась в узких трусиках ярко-синего цвета. Они подчеркнули покатые бедра знаменитости.

Сочные ягодицы Лопыревой при входе в море эффектно подпрыгивали на волнах. Виктория медленно прошла через пену буйных волн и окунулась в теплое море Арабских Эмиратов.

Лопырева в купальнике любимого оттенка синего шоумена Тимати погрузилась в воду под чувственный трек, которым Виктория сопроводила свое видео.

 «Головокружительно!»,  «Красота зашкаливает»,  «Я в восторге от тебя»,  «Сейчас бы туда, к тебе»,  «Как атмосферно!»,  «Какая красивая богиня»,  «Так волшебно идешь, просто прелесть!»,  «Королева Виктория, вы сногсшибательны!»,  «Вика, супер, так красиво качаешься на волнах»,  – написали восторженные поклонники Лопыревой в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Виктория Лопырева в черном платье-бюстье и серебристых босоножках повеселилась на вечеринке в Дубае.

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