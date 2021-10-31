«Красота зашкаливает»: Виктория Лопырева и ее «поплавок» подпрыгивали на волнах в тугих трусиках

Телеведущая Виктория Лопырева разместила в личном микроблоге свежее видео с пляжа в Дубае. Знаменитость в электрически синем бикини покачалась на волнах.

Лопырева взбудоражила своих фолловеров очередным пляжным нарядом. Блондинка покрасовалась в узких трусиках ярко-синего цвета. Они подчеркнули покатые бедра знаменитости.

Сочные ягодицы Лопыревой при входе в море эффектно подпрыгивали на волнах. Виктория медленно прошла через пену буйных волн и окунулась в теплое море Арабских Эмиратов.

Лопырева в купальнике любимого оттенка синего шоумена Тимати погрузилась в воду под чувственный трек, которым Виктория сопроводила свое видео.

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«Головокружительно!», «Красота зашкаливает», «Я в восторге от тебя», «Сейчас бы туда, к тебе», «Как атмосферно!», «Какая красивая богиня», «Так волшебно идешь, просто прелесть!», «Королева Виктория, вы сногсшибательны!», «Вика, супер, так красиво качаешься на волнах», – написали восторженные поклонники Лопыревой в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Виктория Лопырева в черном платье-бюстье и серебристых босоножках повеселилась на вечеринке в Дубае.

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