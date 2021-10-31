Утонченность и грация: Лопырева в черном платье-бюстье и босоножках появилась на вечеринке

Виктория Лопырева является донской красавицей. Она в свое время получила титулы «Ростовская красавица» и «Мисс Россия». Уже потом блондинка стала работать на телевидении. Однако последние несколько лет она предпочитает путешествовать, организовывать разные мероприятия и растит сына Марка Лео. Еще недавно Лопырева была в Москве, но теперь она проводит осенние дни в Дубае.

Ранее Лопырева устроила гала-ужин в рамках российского фестиваля. После этого мероприятия она смогла принять участие в фотосессиях. А теперь звезда увиделась с друзьями. Накануне она посетила вечеринку, которую устроила ее подруга в четь дня рождения.

Для такого случая Виктория облачилась в черное платье-бюстье. Лаконичный наряд с акцентом на талии дополнили босоножки на шпильке. Платье подчеркнуло стройную фигуру 38-летней модели.

Поклонники осыпали комплиментами молодую маму. «Как же красиво!», «Как шикарно», «У вас такая тонкая талия», «Очень удачное платье! Вы в нем статуэтка», «Вашему гардеробу можно позавидовать», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в ОАЭ отдыхает и певица Нюша. Один из вечеров они провели вместе, устроив ужин в ресторане. Примечательно, что Лопырева давно дружит с артисткой. Они не раз веселились вместе на праздниках.

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