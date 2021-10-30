Екатерина Варнава предстала в прозрачном боди и перьях у Ивана Урганта

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Екатерины Варнавы появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стройными ногами в соблазнительном наряде.

Варнава облачилась в боди с эффектом «голой кожи», которое было украшено красными бусинами в виде капель.

Артистка похвасталась роскошными бедрами и чуть не засветила свою «ракушку» в тугих трусиках. Зато поклонники были рады увидеть такой сексуальный наряд под меховой шубой.

«Фигура огонь!», – прокомментировала появление Варнавы на Первом канале певица Алсу.

Екатерина станцевала под хит Алишера Моргенштерна, демонтируя свои прелести. Исполнитель пел о том, как все хотят от него шоу. Варнава отнесла эти слова и к себе.

Напомним, что недавно стартовало новое шоу Варнавы с элементами танцев на пилоне.

«На это можно смотреть бесконечно», «Как перестать это смотреть?», «Красотка , образ супер, молодчина», – похвалили Екатерину поклонники.

Напомним, ранее Екатерина Варнава рассказала о трудностях в жизни женщин. Знаменитость считает несправедливым, что мужчинам чаще платят больше и доверяют сложнейшую работу.

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