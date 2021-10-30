«Просто восторг!»: Анастасия Решетова похвасталась «ногами от ушей»

Телеведущая Анастасия Решетова разместила на личной странице свежие кадры в соблазнительном наряде. Знаменитость показала, как зрительно удлинить ноги.
Решетова в коротких джинсовых шортах дополнила секси-образ леопардовой накидкой и кроп-топом с акцентом на эффектной груди.
Анастасия завершила образ для отдыха в Дубае круглыми серьгами, солнечными очками с овальной оправой и сверкающими босоножками на шпильке.
Решетова позировала на крыше с прозрачными балконами и продемонстрировала в новой фотосессии мощные бедра. Несмотря на усердные занятия в спортивном зале, модель не потеряла сочные формы.
Некоторые подписчики Решетовой даже считают, что знаменитость поставила себе имплатны в ягодицы.
«Женщина со здоровыми тяжелыми бедрами!», «Анастасия, вы прекрасны», «Мамасита», «Красавица», «Сексуальненько», «Пантера Багирова на связи», «Дива», «Вау! Детка, ты огонь!», «Восхитительная», – написали восторженные поклонники Решетова в комментариях.
Напомним, ранее Анастасия Решетова высказалась о слухах вокруг ее личной жизни. Знаменитость отметила, что она не встречается с влиятельными людьми Чечни и Казахстана.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.