«Просто восторг!»: Анастасия Решетова похвасталась «ногами от ушей»

25-летняя модель надела микрошорты и босоножки на высоком каблуке.

Телеведущая Анастасия Решетова разместила на личной странице свежие кадры в соблазнительном наряде. Знаменитость показала, как зрительно удлинить ноги.

Решетова в коротких джинсовых шортах дополнила секси-образ леопардовой накидкой и кроп-топом с акцентом на эффектной груди.

Анастасия завершила образ для отдыха в Дубае круглыми серьгами, солнечными очками с овальной оправой и сверкающими босоножками на шпильке.

Решетова позировала на крыше с прозрачными балконами и продемонстрировала в новой фотосессии мощные бедра. Несмотря на усердные занятия в спортивном зале, модель не потеряла сочные формы.

Некоторые подписчики Решетовой даже считают, что знаменитость поставила себе имплатны в ягодицы.

«Женщина со здоровыми тяжелыми бедрами!», «Анастасия, вы прекрасны», «Мамасита», «Красавица», «Сексуальненько», «Пантера Багирова на связи», «Дива», «Вау! Детка, ты огонь!», «Восхитительная», – написали восторженные поклонники Решетова в комментариях.

Напомним, ранее Анастасия Решетова высказалась о слухах вокруг ее личной жизни. Знаменитость отметила, что она не встречается с влиятельными людьми Чечни и Казахстана.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.