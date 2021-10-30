«Я сама обалдела»: Утяшева в черном платье-футляре в пол обнажила налившийся бюст

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Но с каждым годом она также все больше работает. Экс-гимнастка уже давно строит карьеру на телевидении. Она несколько лет назад похудела и теперь не перестает экспериментировать с образами.

Утяшева в последнее время все чаще облачается в пикантные наряды. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры.

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На днях жена Павла Воли засняла себя, когда готовилась к съемке. Тогда она предстала в черном платье с глубоким декольте. Телеведущая похвасталась пикантным разрезом. Тогда она очень устала, так как работала целый день, поэтому начала гавкать к концу смены, как собака.

На этот раз Ляйсан приехала в Будапешт. Она не раскрыла подробностей новой съемки, но снова показала лук. Телеведущая удивилась, когда ей снова досталось черное платье-футляр с ошеломительным декольте. Она покрасовалась на камеру, демонстрируя округлый бюст.

«Мои хулиганки снова вышли на охоту. Сегодня немного другая съемочка. Поэтому я сама обалдела, когда платье зажало мне вообще все. Зачем я это снимаю не знаю», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Откуда такое богатство?», «Она настоящая?», «Просто дива! Ляйсан, как вы похорошели», «Главное, что есть, что зажать», «Такая красотища», «Ну это платье создано для вас», «Очень смело! Воля не ревнует?», «А муж бы вас закрыл спиной», — стали писать пользователи Сети.

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