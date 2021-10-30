«Пирожком» к народу»: Волочкова в намокших стрингах обнажила исхудавшие ноги в шпагате

Анастасия Волочкова является популярной персоной. В свое время она была солисткой Большого театра. Балерина теперь создает свои постановки, но при этом у нее хвастает сил на путешествия.

Не так давно она представила публике нового возлюбленного. Волочкова теперь публикует кадры, на которых обнимает Владимира. Она заверяет, что у них очень теплые отношения.

Однако на днях Волочкова отправилась отдыхать в Турцию. Она приехала на курорт без своего бойфренда. Уже по-традиции балерина начала свой день с фотосессии. Она запечатлелась в шпагате на гидроцикле. Танцовщица предстала в купальнике и шифоновой тунике. Анастасия вновь выбрала стрингли, которые едва прикрыли ее прелести.

Потом она устроила танцы под хит «Лободы» на яхте. Балерина демонстрировала свои формы во всей красе. Но порой она прикрывала зону бикини рукой.

Поклонники стали активно комментировать снимки. Многие восхитились стройными ногами звезды. Другие снова осудили ее за смелые фото. «Оооо, понеслась череда вездесущих шпагатов», «Ошалеть можно», «Пирожком к народу», «А есть другие позы?», «Трусики уже мокрые», «Купальнику сто лет, купите новый», «Ну щиколотки тончайшие», — прокомментировали пост подписчики.

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