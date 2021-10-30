«Просто лишила дара речи»: Лорак в бикини из маленьких треугольников вильнула своей «сдобой»

Певицу засняли на отдыхе в смелом купальнике. Она дефилировала без стеснения на пляже, хвастаясь фигурой без фотошопа.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она любит проводить время в Киеве, где у нее есть дом. Раньше певица регулярно гастролировала, но после начала пандемии она стала чаще отдыхать с дочкой Софией. Стоит отметить, что в 43 года она может дать фору даже моделям. Артистка не скрывает, что постоянно работает над своей фигурой. Недавно она отдохнула в Дубае.

На этот раз Лорак делилась смелыми кадрами. После развода с турецким мужем звезда стала чаще носить откровенные наряды и делится пляжными фото. А теперь певица поделилась видео, на котором она дефилирует по побережью в микро-бикини из маленьких треугольников.

Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) грациозно шагала, демонстрируя пышный бюст. Потом она повернулась к камере спиной, вильнув своими бедрами.

Артистка показала свою фигуру во всей красе без фотошопа. Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак и осыпали ее комплиментами.

«Вот это мощный орех», «Есть чем похвастаться», «Просто лишила дара речи», «Ким сейчас позавидует», «Какая очаровательная», «Вы богиня пляжа», «Нельзя так выглядеть», «Прям в соку», «Аппетитная дива», «Где вы прятали такие формы?», «Хороша со всех сторон», «Просто нет слов, какая вы красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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