Изящная блондинка: Кудрявцева в приталенном платье алого цвета подчеркнула стройные ноги

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она в свое время вела музыкальные чарты, потом ее стали приглашать вести разные мероприятия. Лера в этом году снова стала ведущей «Новой волны», где продемонстрировала яркие образы. Также она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Лишь выходные звезда посвящает семье, воспитывая дочку Марию с мужем Игорем Макаровым.

В этом году Кудрявцева отпраздновала 50-летие. Она заверила, что у нее еще есть порох в пороховницах. Телеведущая часто облачается с вечерние наряды. На этот раз она предала а в алом приталенном платье длиной чуть выше колен.

Наряд с белым жабо подчеркнул ее стройные ноги. Лера также дополнила образ туфлями-лодочками. Она встретилась с Натальей Гвоздиковой, которая раскрыла ей подробности из своей личной жизни.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать даже модели. «Какая вы красотка», «Просто прелестная леди», «У вас ноги — космос», «Ваши образы чудесные», «Какая же вы женственная», «Лера, очень элегантный образ», «Вашей фигуре позавидует Ирина Шейк, когда ей будет 50», «Просто богиня эфира», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.