«Абсолютное счастье»: Юлия Пересильд в модном купальнике блеснула фигурой на Мальдивах

Актриса после полета в Космос позволила себе отдых. Она поделилась пикантным кадром.

Юлия Пересильд не скрывает, что родилась в Пскове и уже в молодом возрасте стала актрисой. Но она не подозревала, что станет одной из первых, кто снимается в кино в Космосе.

В этом году Юлия вместе с Климом Шипенко участвовала в съемках эпизодов художественного фильма «Вызов». Она провела почти две недели на международной космической станции, а потом успешно вернулась на Землю.

Ранее Юлия показала, как воссоединилась со своими дочками Анной и Марией. Но теперь она устроила себе отпуск и отправилась на Мальдивы. Андрей Бурковский рекомендовал ей отдохнуть.

А новом фото актриса продемонстрировала фигуру в модном купальнике небесно-голубого цвета с высокой посадкой. Такое бикини обладает эффектом стройности, так как делает живот более плоским.

Пересильд продемонстрировала осиную талию и точеные бедра. Она позировала на песчаном пляже на фоне океана.

«Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан, воздух. Вокруг красота. Рядом дети, родители… абсолютное счастье», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами. «Вот надо было в космос слетать чтобы понять. И это хорошо», «Чудесного отдыха, космическая наша Юлечка», «Юля, вы — прелесть!», «Красавица. Просто космос. В прямом смысле», «Юленька, вам нужна разгрузка. Надо набраться сил. Силы нужны для новых прекрасных ролей», — прокомментировали пост подписчики.

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