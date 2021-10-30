Настасья Самбурская засветила «ложбинку греха» в бархатном платье с высокими плечиками для Хеллоуина

В последних Stories личного микроблога исполнительницы главной роли Настасьи Самбурской появилась запись, в которой знаменитость показала свой образ на Хеллоуин.

Артистка предстала в наряде графини Дракулы. Объемные плечи и бархатную ткань платья Настасья скомбинировала с красными акцентами на лице. Самбурская нанесла капли искусственной крови на щеку и подвела губы алой помадой.

Актриса собрала волосы и сделала начес. А сочную грудь подчеркнула глубоким декольте, которые украсила нитями черных бусин. Из-под платья виднелся сексапильный бюстгальтер.

Самбурская состроила устрашающую гримасу. Отметим, что пугать и соблазнять в Хеллоуин актриса будет не одна, а с подругой. Наталья Рудова тоже собралась на вечеринку.

Актриса примерила образ Женщины-кошки. Знаменитость показала себя в латексном костюме с ушками и нарисованными усиками на лице.

Напомним, ранее Настасья Самбурская повеселилась на дне рождения Михаила Галустяна. Там же была и одна из лучших подруг артистки – Наталья Рудова.

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