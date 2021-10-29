«Королева красоты»: Зара в платье с открытой спиной и глубоким декольте засветила «ложбинку греха»

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Зары появилась запись, в которой знаменитость похвасталась ослепительной фигурой в платье с пикантными вырезами.

Зара облачилась в длинное вечерние платье черного цвета с разрезами на спине и глубоким декольте. Исполнительница накрутила голливудские локоны и надела крупные серьги из золота.

Отметим, что платье Зары было украшено круглой пряжкой в цвет сережек. Также знаменитость взяла с собой на прогулку по Дубаю золотистую сумочку-клатч.

Поклонники Зары восхитились нарядом певицы. Стройная артистка продефилировала, акцентировав внимание на пышной груди и стройных ручках.

«Роскошная красавица», «Обожаю Вас! Вы пример многим женщинам», «Богиня», «Зарочка, Вы, как всегда, шикарны!», «Королева красоты!Обожаю вас, Зарочка!», «Я бы с радостью на вас женился», «Вам так прекрасно с кудрями, вы просто само очарование», — написали восторженные фанаты певицы.

Напомним, ранее Зара в сверкающей золотой юбке-рыбке предстала на «Жаре».

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