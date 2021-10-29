«Шикарная фигура»: Анна Седокова засветила упругую грудь в нижнем белье с черными кружевами

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Анны Седоковой появилась новая фотография в откровенном образе.

Артистка позировала в своей новой ванной в соблазнительной пижаме из черного шелка. Загорелая Анна сексуально приоткрыла красивый наряд для дома, оголив «ложбинку греха».

«Я знаю, как сложно найти свое. Настоящее. Без лишнего. То, что будет с тобой долгие годы. Я так долго искала мебель в ванную. Все такое «слишком». А ванная — это то место, где я хочу быть собой, где я — настоящая я», — заявила Седокова.

Седокова игриво села на край ванны, закинув одну ножку на другую. Сочные бедра исполнительницы подчеркнули короткие шорты с ажурными узорами.

«Ань, какая же ты женственная. От тебя прямо веет ею через экран», «Шикарная фигура у вас», «Женщина-пожар», «Ого! Какая красота!» — написали восхищенные поклонники Седоковой.

Напомним, ранее Анна Седокова поддержала тренд на хищный принт в откровенном платье на фоне нарисованных джунглей.

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