«А ножки-то какие!»: Екатерина Варнава в мини-платье с мятными перьями оголила стройные бедра

Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева — Екатерина Варнава — облачилась в платье из перьев и босоножки с необычным ремешком для фотосессии с Александром Гудковым.

Свежие кадры артистка разместила на личной странице в Instagram. Екатерина вместе с коллегой использовали ретро-образы.

Гудков облачился в костюм цвета спелой вишни. Широкие плечики, остроносые туфли и белоснежный парик — все эти детали завершили яркий аутфит Александра.

А Варнава позировала перед камерами в коротком платье с перьями мятного цвета. Екатерина тоже использовала для фотосессии парик. Черные волосы и челка, а также босоножки с ремешками до колен сделали образ актрисы пикантным.

«Боже, какие босоножки! Огонь!», «Вы шикарны», «Как же классно Екатерине с черными волосами», «А ножки-то какие! Загляденье», «Королева», «Как же мне энергетика Катерины напоминает Лободу», «Просто бомба!», «Ты лучше всех!» — восхитились Варнавой ее поклонники.

Напомним, ранее Екатерина Варнава блеснула на сцене театра в откровенном спектакле. Артистка даже залезла на пилон для своего нового образа роковой женщины. Многим звездам понравилось такое зрелище.

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