Модные прически и стрижки 2022 года
Видео
Катерина Шпица: принцесса цирка с юридическим образованием
Видео

«Еще не начал песенную карьеру»: Малахов разместил архивный кадр со Зверевым и его спутницей

Как отметил телеведущий, с тех событий прошло уже больше десяти лет.

«Еще не начал песенную карьеру»: Малахов разместил архивный кадр со Зверевым и его спутницей
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram разместил архивный кадр, который был сделан на съемках реалити-шоу с участием Сергея Зверева «Полный фешн».

Андрей Малахов и Сергей Зверев со своей спутницей
Андрей Малахов и Сергей Зверев со своей спутницей. Фото: instagram.com/malakhov007/

«Рядом со мной Сережа Зверев и его спутница Леся. Год, когда он еще не начал песенную карьеру, не баллотировался в депутаты Госдумы, не защищал Байкал. Сережа, сейчас наблюдаю и горжусь твоим неравнодушием!»

Андрей Малахов

Как отметил Андрей Малахов, он прекрасно помнит времена, когда вместе с Сергеем Зверевым и радиоведущей Аллой Довлатовой собирались в студии «Русского радио» и хохотали до упаду. Это было еще до появления знаменитой фразы «Звезда в шоке!». С тех событий минуло свыше десяти лет.

Напомним, что Сергей Зверев и Андрей Малахов дружат много лет. В разные годы они принимали совместное участие в различных мероприятиях.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Русское радио"Алла ДовлатоваАндрей МалаховБайкалСергей Зверев