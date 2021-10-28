Всю зацеловала: Лера Кудрявцева показала, как смотрит мультфильмы с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. В этом году она отметила 50-летие, но при этом сама признавалась, что в ее пороховницах еще есть порох. Лера любит наряжаться и следит за внешностью. Многие восхищаются тем, что она молодо выглядит.
К слову, телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Возлюбленному она подарила дочку Марию, которой недавно исполнись три года.
Обычно Кудрявцева много работает. А вот выходные она посвящает наследнице. Недавно блондинка делилась кадрами, на которых гуляла с крохой, наслаждаясь осенней погодой. На этот рах звезда показала, как проводит время с дочкой, вернувшись со съемок.
На кадрах Мария смотрит телевизор, по которому показывают мультфильм. Лера наклонилась и зацеловала голову наследнице.
Телеведущая была в домашней желтой футболке. Малышка сидела и с хвостиком на голове и не отводила глаз от экрана. Ранее Лера признавалась, что показывает дочке советские мультфильмы.
Поклонники восхитились тем, как нежно она относится к крохе. Другие одарили комплиментами подросшую Машу. «Ну такая миленькая», «Я бы тоже зацеловала», «Ну просто прелесть», «Какая она хорошенькая», «Куколка, такая красотка растет», «Лера, чудесная мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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