Всю зацеловала: Лера Кудрявцева показала, как смотрит мультфильмы с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. В этом году она отметила 50-летие, но при этом сама признавалась, что в ее пороховницах еще есть порох. Лера любит наряжаться и следит за внешностью. Многие восхищаются тем, что она молодо выглядит.

К слову, телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Возлюбленному она подарила дочку Марию, которой недавно исполнись три года.

больше по теме Лера Кудрявцева покрасовалась в жакете без воротника и с «золотой» вышивкой на манжетах Телеведущая поделилась кадрами с Антоном Привольновым.

Обычно Кудрявцева много работает. А вот выходные она посвящает наследнице. Недавно блондинка делилась кадрами, на которых гуляла с крохой, наслаждаясь осенней погодой. На этот рах звезда показала, как проводит время с дочкой, вернувшись со съемок.

На кадрах Мария смотрит телевизор, по которому показывают мультфильм. Лера наклонилась и зацеловала голову наследнице.

Телеведущая была в домашней желтой футболке. Малышка сидела и с хвостиком на голове и не отводила глаз от экрана. Ранее Лера признавалась, что показывает дочке советские мультфильмы.

Поклонники восхитились тем, как нежно она относится к крохе. Другие одарили комплиментами подросшую Машу. «Ну такая миленькая», «Я бы тоже зацеловала», «Ну просто прелесть», «Какая она хорошенькая», «Куколка, такая красотка растет», «Лера, чудесная мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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