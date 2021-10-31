Не по дням, а по часам: как выглядят подросшие дети экс-участниц «Дома-2» Гозиас, Ашмариной, Бушиной и других

Эти малыши появились на свет уже после того, как их мамы покинули проект «Дом-2». Некоторым из них нет еще и года, а некоторые уже ходят в школу.

Многие бывшие участницы «Дома-2» после проекта наладили свою личную жизнь, вышли замуж и обзавелись наследниками. Некоторые, правда, успели и разойтись, но сейчас не об этом.

Смотрим, как выглядят подросшие дети топовых героинь телестройки Алены Ашмариной, Нелли Ермолаевой, Кати Колисниченко, Саши Гозиас и других.

Александра Гозиас

Саша Гозиас пришла на проект в статусе мамы и жены. У нее на тот момент уже была дочка София и муж Илья Кротков, с которым она планировала развестись.

Развод состоялся, а на проекте Саша так и не смогла построить крепких отношений. Зато через некоторое время после того, как она покинула телестройку, в ее жизни появился солидный мужчина, который очень скоро стал супругом Саши Гозиас.

Красотка переехала вместе с дочкой Софией к новому мужу в Москву и подарила ему сына Мишу. 27 октября мальчику исполнился годик.

«Я благодарна ему, что он в моей жизни. Именно такой, мой Мишка. И может, иной раз и сложно, но я счастлива всем этим бессонным ночам, усталости. Я счастлива», — призналась Саша Гозиас в день рождения сына.

Мария Круглыхина

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина в одиночку растит троих детей – дочерей Лизу и Дашу и сына Илью.

Старшую Лизу она родила в браке с экс-участником «Дома-2» Сергеем Адоевцевым. Их пути быстро разошлись, Сергей первое время после развода не интересовался жизнь дочки.

Только в последнее время их общение наладилось. Сергей Адоевцев стал часто звонить дочери, которая вместе с мамой живет в Дивеево.

Еще двоих наследников – сына Илью и дочку Машу, им три года и несколько месяцев соответственно, Мария Круглыхина родила во втором браке с Михаилом Зайцевым. Муж оставил Машу, когда она была беременна, и даже не приехал на выписку из роддома.

Сейчас Марии Круглыхиной активно помогает ее мам, которая переехала из Одессы в Дивеево.

Алена Ашмарина

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина – еще одна многодетная мама-одиночка. У нее четыре дочери! Старшую наследницу Патрисию Алена родила в первом браке, еще до прихода на проект.

Вторая дочка Алиса появилась на свет от отношений Алены Ашмариной с экс-участником «Дома-2» Ильей Григоренко. Имя отца своих дочерей-близнецов Авроры и Арианы, которые появились на свет в январе этого года, Алена Ашмарина не раскрывает.

Известно лишь, что мужчина исчез из жизни Алены Ашмариной, узнав, что она беременна и планирует рожать.

Алена Ашмарина не унывает, она успешно ведет свой бизнес, живет в роскошной квартире, ездит с дочками на отдых и устраивает для наследниц отдельные дни общения, считая, что им так больше достается ее внимания.

Елена Бушина

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина входит в небольшое число экс-героинь телестройки, у которых получилось создать крепкую семью.

Еще во время пребывания на проекте Елена Бушина познакомилась с будущим мужем Митей Железняком. Именно он уговорил Лену покинуть телестройку, а позже сделал предложение.

В феврале 2010 года пара поженилась, а летом того же года появился на свет их первенец, сын Марк. Сейчас ему одиннадцать лет.

Через некоторое время Елена Бушина и Митя Железняк стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которую назвали редким именем – Лаура. В этом году девочка пошла в первый класс.

Елена Бушина не устает удивляться тому, как быстро растут ее дети. В микроблоге она часто показывает снимки Марка и Лауры, которых с нетерпением ждут ее поклонники.

Екатерина Колисниченко

33-летняя экс-участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко стала мамой два года назад. На материнство она решилась только во втором браке.

Когда после развода с первым мужем она встретила Алексея Солодовникова, то сразу поняла, что он идеально подходит на роль отца ее ребенка.

Пара отправилась в ЗАГС в мае 2019 года, когда Катя Колисниченко находилась на последних неделях беременности. В июле она родила сына Савву.

Правда, брак распался. Не так давно Катя Колисниченко уехала от мужа и сняла квартиру в Санкт-Петербурге. Сына Савву она забрала с собой, но отец всегда на связи с мальчиком и периодически забирает его погостить к себе в Москву.

Нелли Ермолаева

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева – самая успешная с финансовой точки зрения участница этой подборки.

Своего сына Мирона Нелли Ермолаева родила в феврале 2018 года. Роды проходили в США, в одной из элитных клиник Майами.

Папа ребенка Кирилл Андреев, который на тот момент еще был мужем Нелли Ермолаевой, присутствовал при появлении малыша на свет.

Маленький Мирон с самого рождения путешествовал вместе со своими родителями. Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев считают, что ребенок должен жить их жизнью, а не наоборот.

В декабре 2019 года Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев объявили о разрыве. Однако они продолжают поддерживать дружеские отношения, много времени проводят вместе с сыном.

Элла Суханова

Как и ее подруга Екатерина Колисниченко, экс-участница «Дома-2» Элла Суханова стала мамой только во втором браке. Ее первый брак с бывшим участником проекта Игорем Трегубенко распался довольно быстро.

После развода Элла Суханова встретила нового возлюбленного, довольно состоятельного молодого человека, о котором предпочитает ничего не рассказывать.

Весной 2020 года пара поженилась. Фото из ЗАГСа Элла Суханова показала лишь спиной. Подписчики сочли, что экс-участница, вероятно, беременна.

И оказались правы. В июле того же года Элла Суханова родила дочку Эвелину. Через некоторое время родители окрестили малышку, и Элла Суханова показала ее лицо.

Молодая мама души не чает в свое крошке, наряжает ее в красивые платьица, постоянно устраивает фотосессии. А почти все минувшее лето Элла Суханова с Эвелиной провели на Кипре.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.